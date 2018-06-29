CNN Travel опубликовал статью, посвященную уникальной азербайджанской лечебной нефти Нафталана

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Известный сайт CNN Travel опубликовал статью, посвященную уникальной азербайджанской лечебной нефти в Нафталане, сообщает Report.

Издание отмечает, что данный сорт нефти не слишком подходит для переработки, но имеет лечебные свойства, и люди купаются в ней еще с древнейших времен.

"Около 15 тысяч человек ежегодно приезжают сюда, чтобы принять ванны с теплой нефтью, впитывая телом то, что местные жители называют "густой кровью земли". Известно, что нафталанская нефть облегчает более 70 заболеваний кожи, суставов и костей. Данный сорт нефти используется, как дезинфицирующее, противовоспалительное и даже как анестезирующее средство", - говорится в статье.

Отмечается, что сам курорт Нафталан расположен в предгорной части, воздух чистый, что способствует скорейшему лечению.

О самой нефти в XII писал сам азербайджанский поэт Низами Гянджеви, который указывал, что она экспортировалось в соседние страны посредством торговых караванов. В XIII веке об уникальных свойствах этой нефти писал и известный итальянский исследователь Марко Поло.