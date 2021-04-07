Число посетивших Грузию из Азербайджана сократилось на 96%

Это на 250 876 человек или на 95,7% меньше, чем в прошлом году

В I квартале этого года Грузию из Азербайджана посетили 11 314 человек.

Об этом говорится в отчете Национальной администрации по туризму Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 250 876 человек или на 95,7% меньше, чем в прошлом году.

В отчетном периоде Азербайджан занял третье место по числу посетивших Грузию после Турции (50 720 человек) и Армении (15 316 человек).

В январе-марте соседнюю страну посетили в общей сложности 130 188 международных гостей, что на 88,4% меньше годового показателя.