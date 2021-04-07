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Число посетивших Грузию из Азербайджана сократилось на 96%

Число посетивших Грузию из Азербайджана сократилось на 96% Это на 250 876 человек или на 95,7% меньше, чем в прошлом году
Туризм
7 апреля 2021 г. 13:19
Число посетивших Грузию из Азербайджана сократилось на 96%
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В I квартале этого года Грузию из Азербайджана посетили 11 314 человек.

Об этом говорится в отчете Национальной администрации по туризму Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 250 876 человек или на 95,7% меньше, чем в прошлом году.

В отчетном периоде Азербайджан занял третье место по числу посетивших Грузию после Турции (50 720 человек) и Армении (15 316 человек).

В январе-марте соседнюю страну посетили в общей сложности 130 188 международных гостей, что на 88,4% меньше годового показателя.

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Версия на английском языке Number of Georgia's visitors from Azerbaijan down by 96%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana səfər edənlərin sayı 96% azalıb

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