Число отдыхающих в Грузии граждан Азербайджана выросло на 14%

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года наблюдался значительный рост числа выезжающих из Азербайджана в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в прошлом месяце из Азербайджана в Грузию приехало на 13,8% больше туристов, чем в июле 2016 года.

Поток туристов из России увеличился на 60,4%, Армении - 25,4%, Турции - 0,6%, Ирана - 85,8%.

В целом, в июле Грузия приняла 982 487 иностранных туристов. Это больше на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев число посетивших Грузию иностранцев выросло в годовом сравнении на 16,8% - до 3 978 657 человек. Из них в качестве туристов в страну приехал 1 829 331 (на 30,2% больше показателя за прошлый год) человек.

В первом квартале текущего года доходы Грузии от туризма увеличились на 82 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 434,6 млн долларов.