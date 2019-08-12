Численность пассажиров в аэропортах Тбилиси и Батуми сократилась на 10%.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили.

По его словам, в июле численность пассажиров в обоих аэропортах должна была составить 590 тысяч человек: "Этот показатель составил 485 тысяч человек. То есть численность пассажиров в аэропортах Тбилиси и Батуми сократилась на 105 тысяч человек".

Замминистра отметил, что в первом полугодии текущего года пять аэропортов Грузии обслужили 2 487 575 пассажиров, что больше в годовом эквиваленте на 18%: "К сожалению, динамика роста не сохранилась, и уже в июле произошло резкое падение численности пассажиров".