Черногория ужесточила правила въезда для туристов

В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус

Правительство Черногории ввело новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости .

В ближайшие семь дней в страну пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус.

Граждане Черногории, иностранцы с правом проживания на ее территории и все зарубежные гости, если они прибывают не из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить один из трех документов.

Это или отрицательный результат анализа на COVID-19, которому не более 48 часов, или серологический тест на антитела, сделанный в последний месяц, или справку о вакцинации. Какой именно должна быть вакцина, в сообщении властей не указано.

В последние два месяца власти не требовали от прибывающих иностранцев документов о здоровье.