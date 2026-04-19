Bloomberg: Авиакомпании начали сокращать рейсы из-за роста цен на топливо

Мировые авиакомпании на фоне подорожания авиационного топлива приступили к сокращению числа рейсов и частичному выводу самолетов из эксплуатации.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, одной из первых о таких мерах объявила нидерландская авиакомпания KLM, которая в ближайшее время намерена отменить 80 парных рейсов из Амстердама.

По данным агентства, к аналогичным шагам ранее уже прибегли United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

Отмечается, что, согласно оценке аналитической компании Cirium, в мае глобальный пассажиропоток сократился на 3%.

Рост затрат на топливо усиливает давление на авиаотрасль, вынуждая перевозчиков пересматривать маршрутные сети и оптимизировать операционные расходы.