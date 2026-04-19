    Bloomberg: Авиакомпании начали сокращать рейсы из-за роста цен на топливо

    Bloomberg: Авиакомпании начали сокращать рейсы из-за роста цен на топливо

    Мировые авиакомпании на фоне подорожания авиационного топлива приступили к сокращению числа рейсов и частичному выводу самолетов из эксплуатации.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, одной из первых о таких мерах объявила нидерландская авиакомпания KLM, которая в ближайшее время намерена отменить 80 парных рейсов из Амстердама.

    По данным агентства, к аналогичным шагам ранее уже прибегли United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

    Отмечается, что, согласно оценке аналитической компании Cirium, в мае глобальный пассажиропоток сократился на 3%.

    Рост затрат на топливо усиливает давление на авиаотрасль, вынуждая перевозчиков пересматривать маршрутные сети и оптимизировать операционные расходы.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Рост цен на топливо Отмена авиарейсов
    12:11

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Kультурная политика
    11:47

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В регионе
    11:32

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    Происшествия
    11:23

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Экология
    11:07

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Другие страны
    11:02

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Экология
    10:56
    Фото

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Индивидуальные
    10:47

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    10:41

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

    Другие страны
    Лента новостей