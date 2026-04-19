Bloomberg: Aviaşirkətlər yanacaq qiymətləri səbəbindən uçuşları azaltmağa başlayıblar
Turizm
- 19 aprel, 2026
- 06:16
Dünyanın hər yerindəki aviaşirkətlər yanacaq qiymətlərinin artması səbəbindən uçuşların sayını azaltmağa və təyyarələri yerə endirməyə başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb.
Məqalədə Niderlandın KLM aviaşirkətinin tezliklə Amsterdamdan 80 qoşa uçuşu ləğv edəcəyi bildirilir.
Qeyd olunur ki, United Airlines, Lufthansa və Cathay Pacific Airways əvvəllər də oxşar tədbirlər görüblər.
Analitik şirkəti Cirium bildirib ki, may ayında qlobal sərnişin axını 3% azalıb.
