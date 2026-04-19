    Bloomberg: Aviaşirkətlər yanacaq qiymətləri səbəbindən uçuşları azaltmağa başlayıblar

    Turizm
    • 19 aprel, 2026
    • 06:16
    Bloomberg: Aviaşirkətlər yanacaq qiymətləri səbəbindən uçuşları azaltmağa başlayıblar

    Dünyanın hər yerindəki aviaşirkətlər yanacaq qiymətlərinin artması səbəbindən uçuşların sayını azaltmağa və təyyarələri yerə endirməyə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb.

    Məqalədə Niderlandın KLM aviaşirkətinin tezliklə Amsterdamdan 80 qoşa uçuşu ləğv edəcəyi bildirilir.

    Qeyd olunur ki, United Airlines, Lufthansa və Cathay Pacific Airways əvvəllər də oxşar tədbirlər görüblər.

    Analitik şirkəti Cirium bildirib ki, may ayında qlobal sərnişin axını 3% azalıb.

    Turizm sənayesi Yanacaqdoldurma məntəqəsi
    Bloomberg: Авиакомпании начали сокращать рейсы из-за роста цен на топливо

    Son xəbərlər

    12:06

    Birol: Bəsrə-Ceyhan neft kəməri Hörmüz boğazına alternativ ola bilər

    Region
    11:50

    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var

    Mədəniyyət siyasəti
    11:42
    Foto

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:39

    Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıb

    Digər ölkələr
    11:18

    FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənib

    Ekologiya
    11:18

    Serj Qnabrinin dünya çempionatında iştirakı ciddi zədə səbəbindən sual altına düşüb

    Futbol
    11:05

    Masallıda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    10:51

    Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:27

    Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasında mövsümün həlledici görüşləri baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti