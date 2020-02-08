Азербайджанцам предложили альтернативный вариант поездки в Египет

Ассоциация туристических агентств Азербайджана, руководствуясь тем, что с 22 января права на продажу авиабилетов в египетский город Шарм-эль-Шейх от грузинской компании İnterco Travel перешли армянской Anriva Tour, предлагает гражданам и туристическим компаниям альтернативный путь, сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.

В Ассоциации сообщили, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" запустит прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх с 21 марта: "Для граждан Азербайджана будут созданы все необходимые условия с учетом мер безопасности. Подробная информация о туроператоре, который возьмет на себя все организационные работы, будет сообщена в ближайшие дни. Ассоциация туристических агентств Азербайджана рекомендует гражданам и туристическим фирмам пользоваться данным маршрутом в качестве альтернативы компании Anriva Tour".