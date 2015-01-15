​Азербайджан в прошлом году предоставил 12 тыс. туристам электронную визу

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В связи с выдачей электронных туристических виз, в минувшем году аккредитацию со стороны министерства культуры и туризма прошли 55 туристических компаний. Как сообщает Report, об этом сказано в ежемесячном бюллетене, подготовленном порталом "Электронное правительство". Отметим что, в 2013 году число туристов, прибывших в Азербайджан с помощью электронных туристических виз, составило 6 147 человек, а за первую половину 2014 года число их выросло до 11 933 человек.