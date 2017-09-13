Азербайджан удостоен награды на выставке WorldFood Moscow

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан удостоен премии "Лучший дебют" на XXVI Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экономики Азербайджана.

Хотя Азербайджан, ставший эксклюзивной страной-партнером выставки WorldFood Moscow, впервые принимает в ней участие, павильон страны был высоко оценен со стороны организатора выставки - ITE Group.

Единый стенд Азербайджана оформлен в национальном стиле, здесь демонстируются ковровые изделия, национальная кухня, музыка и танцы.

Отметим, что Азербайджан представлен на выставке WorldFood Moscow более чем 30-ю компаниями-экспортерами. На едином стенде Made in Azerbaijan экспонируются фруктовые соки, минеральная вода, вина, алкогольные напитки, фрукты и овощи, молочная продукция, чай, фундук, кондитерские изделия, консервы отечественных производителей.

Выставка WorldFood Moscow продлится до 14 сентября.