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Азербайджан проводит оценку туристического потенциала Карабаха

Азербайджан проводит оценку туристического потенциала Карабаха Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит предварительную диагностику для оценки туристического потенциала Карабаха.
Туризм
4 августа 2022 г. 15:47
Азербайджан проводит оценку туристического потенциала Карабаха

Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит предварительную диагностику для оценки туристического потенциала Карабаха.

Об этом Report сообщил завотделом туристической политики и стратегии Агентства Мухаммед Мурадов.

По его словам, диагностика уже дала определенные результаты: "В то же время, мы работаем над созданием туристической инфраструктуры. Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной инвестиционной программы в селах Туг, Суговушан и Дашалты, в поселке Гадруд будет построена туристическая инфраструктура. Кроме того, готовятся концепции развития туризма. Вопросы градостроительства и технико-экономического обоснования туризма отражены в этих концепциях".

Отметим, что 11,6% гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане были расположены на территориях, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет. Вследствие этого около 33 млн туристов не смогли посетить эти территории. В то же время потеря производства ВВП в туристических районах составила более 5 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan evaluates tourism potential of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağın turizm potensialını qiymətləndirir

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