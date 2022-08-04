Азербайджан проводит оценку туристического потенциала Карабаха

Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит предварительную диагностику для оценки туристического потенциала Карабаха.

Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит предварительную диагностику для оценки туристического потенциала Карабаха.

Об этом Report сообщил завотделом туристической политики и стратегии Агентства Мухаммед Мурадов.

По его словам, диагностика уже дала определенные результаты: "В то же время, мы работаем над созданием туристической инфраструктуры. Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной инвестиционной программы в селах Туг, Суговушан и Дашалты, в поселке Гадруд будет построена туристическая инфраструктура. Кроме того, готовятся концепции развития туризма. Вопросы градостроительства и технико-экономического обоснования туризма отражены в этих концепциях".

Отметим, что 11,6% гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане были расположены на территориях, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет. Вследствие этого около 33 млн туристов не смогли посетить эти территории. В то же время потеря производства ВВП в туристических районах составила более 5 млрд долларов США.