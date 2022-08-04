Азербайджан проводит оценку туристического потенциала Карабаха

Государственное агентство по туризму Азербайджана проводит предварительную диагностику для оценки туристического потенциала Карабаха.
Об этом Report сообщил завотделом туристической политики и стратегии Агентства Мухаммед Мурадов.
По его словам, диагностика уже дала определенные результаты: "В то же время, мы работаем над созданием туристической инфраструктуры. Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной инвестиционной программы в селах Туг, Суговушан и Дашалты, в поселке Гадруд будет построена туристическая инфраструктура. Кроме того, готовятся концепции развития туризма. Вопросы градостроительства и технико-экономического обоснования туризма отражены в этих концепциях".
Отметим, что 11,6% гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане были расположены на территориях, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет. Вследствие этого около 33 млн туристов не смогли посетить эти территории. В то же время потеря производства ВВП в туристических районах составила более 5 млрд долларов США.