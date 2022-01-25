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Азербайджан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма

Азербайджан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма Туризм между Азербайджаном и Индией развивается с каждым годом. Страны намерены развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма.
Туризм
25 января 2022 г. 18:20
Азербайджан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма

Туризм между Азербайджаном и Индией развивается с каждым годом. Страны намерены развивать сотрудничество в сфере оздоровительного туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвана на мероприятии, посвященном Национальному дню туризма этой страны, который отмечается 25 января.

"Это праздник, который объединяет весь народ, историю и культуру Индии. Туризм является одной из важных сфер в экономике страны и открывает новые возможности для работы и развития. Нашу страну посещают туристы со многих стран, в том числе и с Азербайджана", - заявил посол.

По его словам, в 2019 году Азербайджан посетили порядка 70 тысяч индийских туристов, однако не так много азербайджанских туристов посещают Индию.

"Мы надеемся, что подобные мероприятия воодушевят азербайджанцев посетить Индию", - добавил посол, отметив, что сфера туризма между Азербайджаном и Индией развивается с каждым годом. При этом оздоровительный туризм - одно из главных направлений, которое пользуется большой популярностью и пережило большую трансформацию за последние 2 года.

"Надеемся, что азербайджанцы смогут воспользоваться всеми туристическими возможностями, которые представляет наша страна", - резюмировал Бавитлунг Ванлалвана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, India intend to develop coop in health tourism sector

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