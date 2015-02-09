Азербайджан и Египет заинтересованы в развитии новых туристических направлений

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Египет рассматривает Азербайджан в качестве нового туристического направления для туристов страны. Значительно возросло число египетских туристов, готовых выбрать для отдыха новые страны, в том числе и Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, об этом заявил советник министра туризма Египта Самех Саад 9 февраля на встрече с руководителем Департамента туризма Министерства культуры и туризма Азербайджана Айдыном Исмиевым. "Для обмена туристами между двумя странами необходимо наладить прямое авиасообщение между Азербайджаном и Египтом, и этот вопрос сегодня один из приоритетных в деятельности министерств туризма двух стран", - сказал Самех Саад.

Он отметил, что еще в конце прошлого года с инициативой об открытии прямого авиарейса между двумя странами выступила египетская компания "EgAz tours", которая и будет принимать азербайджанских туристов в Шарм-эль-Шейхе. Инициативу компании поддержали ведомства двух стран. Планы по открытию авиарейса и предоставлению услуг туристам из Азербайджана были обсуждены на встрече представителей министерств туризма двух стран еще в августе прошлого года в ходе визита в Египет делегации Министерства культуры и туризма Азербайджана во главе с руководителем Департамента туризма Айдыном Исмиевым. Нынешний визит представителя Министерства туризма Египта в Баку является продолжением этих переговоров.

"Египет заинтересован и в привлечении азербайджанских туристов. Согласно статистике, ежегодно миллионы азербайджанских туристов отдыхают за рубежом, что, разумеется, привлекает наши туркомпании. Поэтому египетская сторона намерена воспользоваться этим потенциалом", - сказал Самех Саад.

Компания "EgAz tours", которая планирует принимать азербайджанских туристов на Синайском полуострове по доступным ценам, готова предоставить 15 лучших отелей, в числе которых и всемирно известные отели класса "люкс", и бюджетные отели.

Во время инфотура азербайджанских журналистов в Шарм-эль-Шейх компания ознакомила их с туристическими возможностями полуострова.

Как отметил Самех Саад, Азербайджан, обладающий живописной природой и древней историей, также привлекает египетских туристов. "Выбор Баку в качестве пространства для проведения первых Европейских игр делает страну еще более привлекательной для египтян",- отметил он.

Открытие прямого авиарейса из Баку в Шарм-эль-Шейх устранит все неудобства, подчеркнул представитель Министерства туризма Египта.

По словам Самеха Саада, он намерен обсудить этот вопрос с соответствующими структурами Азербайджана. "Открытие авиарейса также будет способствовать расширению экономических связей между полуостровом и Азербайджаном", - сказал он.

Что касается вопросов обеспечения безопасности туристов, то, по его словам, ситуация на полуострове стабильно спокойная и находится под контролем правоохранительных органов. "Безопасности туристов ничто не угрожает",- отметил он.

Синайский полуостров, в частности Шарм-эль-Шейх, являющийся одним из туристических центров мира, занимает достойное место в списке популярных в мире туристических направлений.

В то же время, Азербайджан, обладающий девятью из 11 климатических зон, имеющий несколько объектов и традиций, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в последние годы добился больших успехов в пропаганде своей культуры и туризма в мире.

Число туристов, посетивших Азербайджан в 2014 году, по данным Министерства культуры и туризма, превысило два миллиона человек.