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    Азербайджан и Алтайский край России договорились о взаимном сотрудничестве в сфере туризма

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Алтайский край посетила делегация государственного агентства по туризму Азербайджана во главе с председателем структуры Фуадом Нагиевым, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В ходе визита власти края и азербайджанская делегация договорились о взаимном сотрудничестве в сфере туризма.

    В ближайшее время представители Азербайджана примут участие в региональных туристических выставках. Уже сейчас агентство активно налаживает связи с туроператорами Алтайского края.

    Также отмечается, что  алтайских туристов могут заинтересовать отельный отдых на берегу Каспия и культурно-исторические достопримечательности Азербайджана.

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