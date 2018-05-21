Азербайджан и Алтайский край России договорились о взаимном сотрудничестве в сфере туризма

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Алтайский край посетила делегация государственного агентства по туризму Азербайджана во главе с председателем структуры Фуадом Нагиевым, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе визита власти края и азербайджанская делегация договорились о взаимном сотрудничестве в сфере туризма.

В ближайшее время представители Азербайджана примут участие в региональных туристических выставках. Уже сейчас агентство активно налаживает связи с туроператорами Алтайского края.

Также отмечается, что алтайских туристов могут заинтересовать отельный отдых на берегу Каспия и культурно-исторические достопримечательности Азербайджана.