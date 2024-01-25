Азербайджан будет развивать экотуризм после COP29

Азербайджан начнет развивать экотуризм после проведения 29-й сессий Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан начнет развивать экотуризм после того, как примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя правления общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Музаффар Агакеримов на проходящем в Баку мероприятии на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Сегодня экотуризм является одним из наиболее популярных видов туризма в мире. В Азербайджане после COP29 будет проведена важная работа в этой сфере. На втором месте стоит пляжный туризм, где Азербайджан также имеет большой потенциал. Многое предстоит сделать для пляжного туризма, как на Абшероне, так и в других прикаспийских регионах. Мы должны проявлять инициативу, чтобы получить "Голубой флаг", как Турция, Греция, Франция и Испания. Пляжи этих стран отвечают требованиям безопасности и качества. На третьем месте - горнолыжный туризм. В Азербайджане наблюдается большое развитие в этой сфере", - сказал он.

Агакеримов отметил, что Азербайджан может принимать более 5 млн туристов в год. По его словам, если бы пандемия COVID-19 не ударила по туристическому сектору, Азербайджан мог бы принять 4 млн туристов в 2023 году.

"На сегодняшний день в Азербайджане действуют 800 гостиниц, что также является показателем развития. Среди них есть отели мировых брендов", - добавил он.

В 2023 году в Азербайджан прибыло 2 085,8 тыс. туристов из 187 стран, что на 30,2% больше по сравнению с предыдущим годом.