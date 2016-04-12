​AZAL проводит новую акцию на авиарейсы Баку-Милан

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) дали старт новой акции на рейсах между Баку и Миланом, которые начнут выполняться уже с 15 апреля.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, в период с 12 апреля по 7 июня при покупке двух авиабилетов "туда-обратно" по маршрутам Баку-Милан-Баку и Милан-Баку-Милан плата за второй билет взиматься не будет, за исключением административных сборов.

Период полетов - с 15 апреля по 7 июня 2016 года. Авиабилеты, приобретаемые в рамках акции, должны относиться к одному и тому же рейсу, а также классу перелета. Согласно условиям акции, авиабилеты могут быть обменены только совместно.

Кроме того, участники программы AZAL Miles, которые совершат полет в Милан в период акции, смогут заработать в два раза больше статусных и путевых баллов.