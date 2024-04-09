AZAL открывает продажу билетов на рейсы из Баку в Софию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, авиакомпания уже открыла продажу билетов на данное направление.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

София, столица и крупнейший город Болгарии, привлекает внимание путешественников своей богатой историей и культурными достопримечательностями.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.