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AZAL начнет выполнять полеты из Баку в Бухарест

AZAL начнет выполнять полеты из Баку в Бухарест Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 3 июня текущего года запускает регулярные рейсы в столицу Румынии Бухарест.
Инфраструктура
8 апреля 2024 г. 12:19
AZAL начнет выполнять полеты из Баку в Бухарест

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 3 июня текущего года запускает регулярные рейсы в столицу Румынии Бухарест.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Открытие рейсов AZAL в Бухарест будет содействовать развитию связей, а также способствовать расширению туристических, культурных и деловых возможностей между Азербайджаном и Румынией.

Бухарест - столица и крупнейший город Румынии, важнейший экономический и культурный центр страны, также является одним из интереснейших городов Юго-Восточной Европы.

Отметим, что в ближайшее время авиакомпания Azerbaijan Airlines планирует возобновить полеты в еще один крупный город Восточной Европы - столицу Болгарии Софию. Рейсы в этом направлении будут также осуществляться дважды в неделю.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Buxarestə uçuşlara başlayacaq

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