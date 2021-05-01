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AZAL начнет летать в Лондон с июня

AZAL начнет летать в Лондон с июня Дата начала выполнения специальных рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Лондон-Баку переносится на начало июня. Это вызвано низким уровнем спроса на это направление.
Туризм
1 мая 2021 г. 13:03
AZAL начнет летать в Лондон с июня

Дата начала выполнения специальных рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Лондон-Баку переносится на начало июня. Это вызвано низким уровнем спроса на это направление.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

Ранее планировалось начать полеты в этом направлении с мая.

Пассажиры, уже купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.

"В случае приобретения авиабилетов онлайн на сайте www.azal.az просим обращаться в кол-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо же в кассу, где был приобретен авиабилет", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Londona reysləri iyundan başlayaraq yerinə yetirəcək

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