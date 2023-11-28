ATAA призывает расширить доступ туристического сектора к банковским услугам

Общественное объединение "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТАА) хочет повысить доступность банковских услуг для туристического сектора Азербайджана.

Общественное объединение "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТАА) хочет повысить доступность банковских услуг для туристического сектора Азербайджана.

Об этом сказал Report заместитель председателя правления Ассоциации Ахмед Гурбанов.

"К сожалению, иногда туризм включается банками в список нежелательных сфер для выдачи бизнес-кредитов. Естественно, на это повлияла и пандемия, и то, что в настоящее время в сфере туризма наступил период стабильности. Ассоциация туристических агентств Азербайджана провела встречу с Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) для урегулирования данного вопроса", - сказал он.

Гурбанов отметил, что до сведения АБА были доведены проблемы, с которыми сталкиваются туристические компании, отели из-за ограниченной доступности банковских услуг.

Он отметил, что ассоциация направила в АБА свои предложения для оказания всевозможной поддержки туристическому сектору.