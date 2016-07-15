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    Абульфас Гараев: В Азербайджане разрабатываются единые пляжные стандарты

    Желающие оказывать пляжные услуги в следующем летнем сезоне при заключении контракта обязательно должны следовать стандартам

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане должны быть разработаны и утверждены единые пляжные стандарты.

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия образцового пляжа в Новханы заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев

    По его словам, в будущем желающие оказывать пляжные услуги в следующем летнем сезоне при заключении контракта обязательно должны следовать стандартам.

    Министр отметил, что на образцовый пляж приезжают туристы из Болгарии, Грузии, Германии и других стран: "После утверждения стандарты образцового пляжа будут рекомендованы всем органам местных исполнительных властей. Основная задача сегодня - это подключение Азербайджана к международным пляжным стандартам. В мире существует огромное движение "голубого флага". Мы хотим, чтобы и Азербайджан присоединился к этому движению. Для этого должны быть разработаны некоторые стандарты".

    А.Гараев также сообщил, что расследуются жалобы туристов в связи со слабым интернетом в Азербайджане. 

    Министр подчеркнул, что на пляжах будут предприняты все меры, соответствующие стандартам: "Раздевалки, санузлы будут отвечать высоким требованиям". 

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