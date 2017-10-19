Абульфас Гараев: Статистика приезжающих в Азербайджан туристов возросла на 21%

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Статистика приезжающих в Азербайджан туристов возросла на 21%. Безусловно, развитие туризма невозможно без современных транспортных средств".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, количество людей, приезжающих в Азербайджан на автобусах и автомобилях, возросло: "Кроме того, на повестке стоит вопрос использования в туристических целях железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая будет передана в эксплуатацию в ближайшее время. Должны признаться, что развитие туризма напрямую связано с воздушным транспортом, который в последнее время развивается не только в столице, но и в других городах".

Министр также дал рекомендации, направленные на пропаганду культуры страны: "ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предлагает пассажирам различные издания. Я выступаю за то, чтобы в небольших изданиях были также предложены стихи азербайджанских поэтов, наши сказки и детские книги. Приезжающие в страну люди должны получать информацию об Азербайджане не только с телеканалов, но и через издания. Это может стать новым взглядом на культуру. Посещающие Азербайджан приезжают не только для еды, бизнеса и траты денег. В первую очередь они посещают страну, чтобы ознакомиться с азербайджанской культурой, образом жизни, мышлением. Поэтому считаю, что туристические компании должны брать за основу пропаганду богатой культуры Азербайджана".