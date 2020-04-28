ЕС предложена разработка плана по восстановлению туризма

Девять стран представили совместную декларацию с просьбой к ЕС о разработке плана восстановления работы туристического сектора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в понедельник министры туризма Испании, Франции, Италии, Португалии, Греции, Мальты, Кипра, Румынии и Болгарии провели переговоры онлайн с целью выработки общей позиции.Инициатором принятия декларации стала Испания. В тексте содержится три основных момента: установление одинаковых протоколов для обеспечения безопасных переездов, внимание к конкретным проблемам наиболее пострадавших стран и территорий – далеко расположенных регионов и островов, и привлечение необходимых средств для оказания помощи компаниям и сотрудникам в туристическом секторе.

“ЕС должен поддержать эту стратегию через программу SURE Еврокомиссии и фонда Европейского инвестиционного банка. Кроме того, необходимо, чтобы ЕС привлек фонды для помощи компаниям в туристическом секторе, чтобы сохранить их конкурентоспособность в новой изменяющейся среде", — заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.

Она также отметила необходимость оказания помощи авиаперевозчикам, "ключевому сектору для туризма". "Безопасность передвижения должна быть гарантирована, а также доверие путешественников. Необходимо, чтобы были единые и общие для стран-членов меры безопасности на европейском уровне, что обеспечит безопасное и безболезненное путешествие", — добавила М.Марото.

"Для того, чтобы успешно восстановить туризм, нам необходимо сотрудничество и координация между странами-членами. Все вместе мы можем сделать так, чтобы он стал ключевым сектором экономического восстановления после COVID-19”, — сказала министр.

Туризм составляет 10 процентов ВВП Евросоюза и обеспечивает 12 процентов рабочих мест. В прошлом году в страны ЕС было зарегистрировано 562 миллиона международных прибытий.