50 тысяч азербайджанцев отметят праздник в Турции

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В целом 335 тысяч туристов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызыстана, Узбекистана, Туркмении и Ирана собираются отметить праздник Новруз в Турции. Это принесет туристическому сектору Турции 200 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, прогнозируется, что в рамках празднования Новруза Турцию посетят 100 тыс. туристов, в том числе 50 тыс. азербайджанцев и 50 тыс. туристов из Узбекистана, Казахстана, Туркмении и Кыргызыстана. По словам председателя Союза туристических агентств Турции (TURSAB) Башарана Улусоя, граждане Ирана также проявляют интерес к празднованию Новруза в Турции. Он отметил, что число иранских туристов с 2010 года заметно возросло: "В марте 2014 года мы предоставили услуги более 230 тыс. иранских туристам. В этом году мы ожидаем более 235 тыс. туристов".

Улусой также отметил, что основной поток туристов приходится на Стамбул и Анталью. Туристы также проявляют большой интерес к Вану и Эрзуруму, расположенным недалеко от границ Ирана. Говоря об оживлении туристического сектора во время празднования Новруза, Улусой сообщил, что их целью является увеличение прибыли путем реализации туристических проектов в Диярбакире, Ване, Эрзуруме.