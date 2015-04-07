​Чингиз Гусейнзаде: Исламские игры представляют для Азербайджана важное значение

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня проводится значимое мероприятие. Это - радостный для нас день".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде на прошедшей сегодня церемонии подписания контракта, связанного с проведением в Азербайджане IV Исламских игр солидарности. Сказав, что Азербайджан принимал участие во всех исламских играх, Ч.Гусейнзаде пожелал всем успехов в соревнованиях: "Азербайджан принимал активное участие во всех исламских играх и добился высоких результатов. Эти игры представляют для нашей страны важное значение".

Вице президент также рассказал о дате проведения соревнований и видах спорта: "Соревнования пройдут в мае. Однако точная дата будет установлена в месяц Рамадан. Мы решили провести игры после месяца Рамадан. Спортсмены будут соревноваться в 19-20-ти видах спорта. Однако здесь пройдут также соревнования по тем видам спорта, которые не были включены в I Европейские игры. В качестве примера можно показать тяжелую атлетику. В ходе игр пройдет также презентация национального вида спорта - зорханы".