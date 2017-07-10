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    Завотделом: "Бывают случаи злоупотребления с заключением срочных контрактов в государственных структурах"

    Есть люди, которые работают на основе контракта 6 месяцев, 1 год© Report.az

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Бывают случаи злоупотребления с заключением срочных контрактов в государственных структурах".

    Как сообщает Report, об этом заведующий отделом Правового обеспечения и человеческих ресурсов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Вугар Аскеров заявил на конференции на тему "Усовершенствование деятельности государственных органов в применении законодательства о Государственной службе".

    Он сообщил, что для этих вакансий не объявляется конкурс: "Есть люди, которые работают на основе контракта 6 месяцев, 1 год. Эти вакансии не обнародуются. Подобные случаи пресекаются".

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