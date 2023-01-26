Выплачены пособия, пенсии и адресная государственная соцпомощь за январь

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за январь.

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершена выплата пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за январь.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что руководствуясь соответствующими указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева в рамках нового пакета социальных реформ с начала этого года было произведено очередное увеличение пособий и пенсий, охватившее 660 тысяч человек. Январские выплаты были произведены вместе с этими повышениями.

Пенсионные выплаты за этот месяц были осуществлены 12 января по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а 17 января - по другим регионам страны.

Материальная помощь, предоставленная пенсионерам в прошлом году, в 2023 была включена в состав пенсий, и пенсии за январь были выплачены вместе с этим увеличением.

Таким образом, все выплаты по всем видам социального обеспечения за январь были завершены.