В рамках кампании "Поделись радостью" IDEA устанавливает дополнительные ящики в Баку

В рамках благотворительной кампании по пожертвованию игрушек "Поделись радостью" общественного объединения IDEA еще в двух местах в Баку были установлены специальные ящики.

В рамках благотворительной кампании по пожертвованию игрушек "Поделись радостью" общественного объединения IDEA еще в двух местах в Баку были установлены специальные ящики.

Как сообщает Report, наряду с торговым центром Gənclik Mall ящики для приема игрушек появились в ТЦ 28 Mall и Dəniz Mall.

В рамках кампании "Поделись радостью", осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в различных уголках города устанавливаются специальные ящики для пожертвований, собранные в них игрушки будут подарены детям, нуждающимся в особой заботе.

В эти ящики люди могут помещать игрушки, которыми их дети больше не пользуются и которыми они хотят поделиться. Игрушки, собранные в ящиках для пожертвований, будут регулярно раздаваться детям через различные благотворительные организации и пункты раздачи.

Как известно, Общественное объединение IDEA, придающее особое значение вопросам сокращения, повторного использования и переработки отходов, реализует масштабные пропагандистские и поощрительные мероприятия в этом направлении, а также проекты по сбору и переработке бумажных и пластиковых отходов, отработанных батареек, предметов одежды.

Как и другая продукция, выбрасываемые игрушки не безвредны для окружающей среды. Это связано с выбросами токсичных веществ и газов в природу при разложении продуктов, а также ущербом, причиняемым производством новых продуктов.

В связи с этим Общественное объединение IDEA призывает жителей нашего города "Поделиться радостью", протянуть руку помощи нуждающимся детям, сложив уже неиспользуемые и чистые игрушки в ящики для пожертвований IDEA, а не выбрасывать их, тем самым сохраняя природу.