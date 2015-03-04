В прошлом месяце произошло 8 несчастных случаев на производстве

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В феврале этого года Государственной службой трудовой инспекции при министерстве труда и соцзащиты населения (МТСЗН) зарегистрировано 8 несчастных случаев, что в 2,6 раз уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью МТСЗН.

Следует отметить, что в феврале прошлого года в результате несчастных случаев на производстве погибли 5 человек. В тот же период 2015 года летальных исходов зарегистрировано не было.

Кроме того, количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве сократилось в 2,3 раза и составило 8 человек. Хотя в феврале прошлого года произошло 4 несчастных случая, за последний месяц подобных фактов зарегистрировано не было.

В министерстве сообщили, что Государственная служба трудовой инспекции расследует причины каждого несчастного случая и, в соответствии с законом, принимает необходимые меры.