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В детских учреждениях проведены мониторинги, выявлены недочеты

В детских учреждениях проведены мониторинги, выявлены недочеты В рамках “Месяца прав ребенка”, объявленного омбудсменом Азербайджана, в государственных детских учреждениях были проведены очередные мониторинги с участием членов Национальной превентивной группы омбудсмена (НПГ) – психологов и социальных работников.
Социальная защита
25 ноября 2023 г. 15:58
В детских учреждениях проведены мониторинги, выявлены недочеты

В рамках “Месяца прав ребенка”, объявленного омбудсменом Азербайджана, в государственных детских учреждениях были проведены очередные мониторинги с участием членов Национальной превентивной группы омбудсмена (НПГ) – психологов и социальных работников.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в ходе мониторинга, проведенного в специальной школе-интернате №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, были выявлены недочеты в обеспечении учебниками, рабочими тетрадями и методическими пособиями учащихся, за исключением 1-3 классов.

В школе-интернате санаторного типа №8 мониторинг выявил необходимость ремонта детских шкафчиков, ванных комнат в раздевалок.

С целью изучения условий содержания в обоих учреждениях была проведена конфиденциальная встреча с детьми, им раздали просветительские материалы, в том числе брошюры о правах ребенка.

В заключение была проведена беседа с руководством и сотрудниками школ, даны рекомендации по улучшению условий содержания и эффективному обеспечению прав ребенка.

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Версия на азербайджанском языке Uşaq müəssisələrində monitorinqlər keçirilib, nöqsanlar aşkarlanıb

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