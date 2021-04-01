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В день рождения шехида сдан в пользование родник, названный в его честь

В день рождения шехида сдан в пользование родник, названный в его честь Он родился 1 апреля 1994 года в селе Хамаргышлак Джалилабадского района
Социальная защита
1 апреля 2021 г. 11:29
В день рождения шехида сдан в пользование родник, названный в его честь
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Сегодня день рождения одного из героев Отечественной войны, танкиста-шехида Гусейнова Джавида Габиль оглу.

Как передает муганьское бюро Report, он родился 1 апреля 1994 года в селе Хамаргышлак Джалилабадского района.

Несмотря на то, что ему не довелось отметить 27-летие, пройденный им жизненный путь и достигнутая вершина настолько велики, что не вместятся в одну жизнь. Сегодня каждый гражданин гордится им за боевую отвагу.

Большой интерес к военному делу в 2016 году привел его в ряды национальной армии. До Отечественной войны на совместных военных учениях с братской Турцией был удостоен первого места за точность стрельбы по танковым целям. Боевой путь Джавида начался с направления Физули, где он служил.

В ходе контрнаступательной операции на Физулинском направлении танк, где Джавид был наводчиком, наехал на мину, но ему и членам экипажа удалось спастись. Однако через несколько дней он героически погиб при выполнении очередного военного задания.

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева он был награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda şəhidin doğum günündə adına bulaq istifadəyə verilib 

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