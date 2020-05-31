​В Азербайджане предлагается выплачивать 190 манатов и в июне

"Соответствующим структурам следует рассмотреть вопрос выдачи единовременного пособия в размере 190 манатов и в июне".
Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил член комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.
"Важно, чтобы этот вопрос был решен. Существует также необходимость уточнения статистики по безработице в стране. Единовременные выплаты в размере 190 манатов сначала охватили 200 тысяч человек, затем цифра поднялась до 600 тысяч человек. Но и это не конечный показатель. Поэтому предлагаю, чтобы статистика вновь была пересмотрена", - отметил он.
Депутат также предложил создать новые рабочие места в регионах.