​В Азербайджане предлагается выплачивать 190 манатов и в июне

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"Соответствующим структурам следует рассмотреть вопрос выдачи единовременного пособия в размере 190 манатов и в июне".

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил член комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

"Важно, чтобы этот вопрос был решен. Существует также необходимость уточнения статистики по безработице в стране. Единовременные выплаты в размере 190 манатов сначала охватили 200 тысяч человек, затем цифра поднялась до 600 тысяч человек. Но и это не конечный показатель. Поэтому предлагаю, чтобы статистика вновь была пересмотрена", - отметил он.

Депутат также предложил создать новые рабочие места в регионах.