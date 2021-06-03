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В Азербайджане выявлено необоснованное назначение инвалидности еще 9 гражданам

В Азербайджане выявлено необоснованное назначение инвалидности еще 9 гражданам Врачебная комиссия провела очный осмотр 21 гражданина, у которых закончился срок инвалидности, назначенный по военным причинам в прошлые годы, и в отношении которых в электронную систему поступила заявка на продление срока инвалидности.
Социальная защита
3 июня 2021 г. 11:22
В Азербайджане выявлено необоснованное назначение инвалидности еще 9 гражданам
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Врачебная комиссия провела очный осмотр 21 гражданина, у которых закончился срок инвалидности, назначенный по военным причинам в прошлые годы, и в отношении которых в электронную систему поступила заявка на продление срока инвалидности.

Как сообщает Report, в ходе обследования было установлено, что диагноз и состояние здоровья 9 человек не дают оснований для назначения инвалидности.

Было отмечено, что в процессе очных осмотров ведется видеосъемка и обеспечивается участие представителей неправительственных организаций. В нем приняли участие президент Национального форума НПО Рауф Зейни и председатель Общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений" Ахмед Аббасбейли.

Основная цель очных экспертиз - полная прозрачность оценки инвалидности, недопущение необоснованных назначений инвалидности и ликвидация фиктивных назначений.

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