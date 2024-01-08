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В Азербайджане в рамках модели "опекунская семья" в семьи переданы пятеро детей

В Азербайджане в рамках модели "опекунская семья" в семьи переданы пятеро детей Со дня внедрения в Азербайджане модели "опекунская семья" семьям-опекунам были переданы пятеро детей.
Социальная защита
8 января 2024 г. 17:04
В Азербайджане в рамках модели опекунская семья в семьи переданы пятеро детей

Со дня внедрения в Азербайджане модели "опекунская семья" семьям-опекунам были переданы пятеро детей.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Широко распространенная в мире модель "опекунская семья" применяется в Азербайджане с 2023 года. В целом Агентство социальных услуг при министерстве в семьи были переданы пять девочек.

В то же время для покупки сезонной одежды детям семьям-опекунам будет предоставляться единовременное пособие в размере 200 манатов один раз в квартал.

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Версия на азербайджанском языке Beş uşaq himayədar ailələrə verilib

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