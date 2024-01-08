В Азербайджане в рамках модели "опекунская семья" в семьи переданы пятеро детей

Со дня внедрения в Азербайджане модели "опекунская семья" семьям-опекунам были переданы пятеро детей.

Со дня внедрения в Азербайджане модели "опекунская семья" семьям-опекунам были переданы пятеро детей.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Широко распространенная в мире модель "опекунская семья" применяется в Азербайджане с 2023 года. В целом Агентство социальных услуг при министерстве в семьи были переданы пять девочек.

В то же время для покупки сезонной одежды детям семьям-опекунам будет предоставляться единовременное пособие в размере 200 манатов один раз в квартал.