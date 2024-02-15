О нас

В Азербайджане в прошлом году детей назвали именами птиц - Кяклик, Бюльбюль, Дурна

В Азербайджане в прошлом году детей назвали именами птиц - Кяклик, Бюльбюль, Дурна В прошлом году в Азербайджане 127 детей назвали Шахином (в переводе на русский - "Сокол").
Социальная защита
15 февраля 2024 г. 13:06
В Азербайджане в прошлом году детей назвали именами птиц - Кяклик, Бюльбюль, Дурна

В прошлом году в Азербайджане 127 детей назвали Шахином (в переводе на русский - "Сокол").

По данным Report, детям также давали имена в честь других птиц: 24 ребенка получили имя Тарлан (Cокол), 35 ​​- Гумру (Горлица), 3 - Дурна (Журавль), 2 - Турадж (Турач), 1- Кяклик (Куропатка) и 1 - Бюльбюль (Соловей).

Кроме того, среди имен, данных детям в прошлом году, были и названия животных: 352 ребенка получили имя Аху (Газель), 195 - Аслан (Лев), 16 - Марал (Олень), 15 - Джейран (Газель) и 1 - Бябир (Леопард).

Отметим, что в 2023 году мальчиков чаще всего называли Угуром, а девочек - Захрой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda uşaqlara qoyulan quş adları - Kəklik, Bülbül, Durna...

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi