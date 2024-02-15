В Азербайджане в прошлом году детей назвали именами птиц - Кяклик, Бюльбюль, Дурна

В прошлом году в Азербайджане 127 детей назвали Шахином (в переводе на русский - "Сокол").

В прошлом году в Азербайджане 127 детей назвали Шахином (в переводе на русский - "Сокол").

По данным Report, детям также давали имена в честь других птиц: 24 ребенка получили имя Тарлан (Cокол), 35 ​​- Гумру (Горлица), 3 - Дурна (Журавль), 2 - Турадж (Турач), 1- Кяклик (Куропатка) и 1 - Бюльбюль (Соловей).

Кроме того, среди имен, данных детям в прошлом году, были и названия животных: 352 ребенка получили имя Аху (Газель), 195 - Аслан (Лев), 16 - Марал (Олень), 15 - Джейран (Газель) и 1 - Бябир (Леопард).

Отметим, что в 2023 году мальчиков чаще всего называли Угуром, а девочек - Захрой.