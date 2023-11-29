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В Азербайджане усыновили 484 детей с 2019 года

В Азербайджане усыновили 484 детей с 2019 года С 2019 года в Азербайджане усыновили 484 детей.
Социальная защита
29 ноября 2023 г. 16:53
В Азербайджане усыновили 484 детей с 2019 года

С 2019 года в Азербайджане усыновили 484 детей.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли сказал на общественных слушаниях на тему "Здоровье семьи и семейные ценности в законодательном аспекте" в Милли Меджлисе.

По его словам, за этот период удалось сохранить в семьях 326 детей, предотвратив их попадание в социальные учреждения, а 423 ребенка были возвращены в родные семьи: "Министерство принимает меры в отношении родителей, не выполняющих родительские обязанности или злоупотребляющих родительскими правами, и подает в суды иски о лишении или ограничении их родительских прав. Сейчас в производстве судов находится 7 таких дел, по которым министерство проходит в качестве истца".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlanıb

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