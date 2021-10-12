О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане упростят законодательство о социальном страховании

В Азербайджане упростят законодательство о социальном страховании В Азербайджане подготовлены определенные проекты по дальнейшему упрощению, совершенствованию законодательства о социальном страховании и выплатах по социальному страхованию.
Социальная защита
12 октября 2021 г. 13:09
В Азербайджане упростят законодательство о социальном страховании
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане подготовлены определенные проекты по дальнейшему упрощению, совершенствованию законодательства о социальном страховании и выплатах по социальному страхованию.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор центрального филиала по социальному страхованию и персонифицированному учету Госфонда соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана Гусейн Пашаев.

По его словам, поскольку эти проекты в настоящее время находятся на стадии согласования, невозможно предоставить подробную информацию: "Будет много нововведений. Одной из целей является снижение административной нагрузки страховщиков, то есть учреждений. Это также ускорит услуги, предоставляемые застрахованным лицам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSMF rəsmisi: "Sosial sığorta ödəmələri ilə bağlı qanunvericilik sadələşdiriləcək"

Экслюзивные новости

МИД Румынии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха
11 октября 2021 г. 12:50
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi