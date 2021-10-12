В Азербайджане упростят законодательство о социальном страховании

В Азербайджане подготовлены определенные проекты по дальнейшему упрощению, совершенствованию законодательства о социальном страховании и выплатах по социальному страхованию.

В Азербайджане подготовлены определенные проекты по дальнейшему упрощению, совершенствованию законодательства о социальном страховании и выплатах по социальному страхованию.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор центрального филиала по социальному страхованию и персонифицированному учету Госфонда соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана Гусейн Пашаев.

По его словам, поскольку эти проекты в настоящее время находятся на стадии согласования, невозможно предоставить подробную информацию: "Будет много нововведений. Одной из целей является снижение административной нагрузки страховщиков, то есть учреждений. Это также ускорит услуги, предоставляемые застрахованным лицам".