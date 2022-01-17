О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут с созданием малого бизнеса

В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут с созданием малого бизнеса Согласно "Проекту поддержки занятости в Азербайджане", реализуемому совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лицам, относящимся к уязвимым группам населения, оказывается помощь в создании малого бизнеса.
Социальная защита
17 января 2022 г. 14:58
В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут с созданием малого бизнеса

Согласно "Проекту поддержки занятости в Азербайджане", реализуемому совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лицам, относящимся к уязвимым группам населения, оказывается помощь в создании малого бизнеса.

Как сообщает Report, об этом было сообщено на встрече с делегацией Всемирного банка.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что проект направлен на расширение программы самозанятости на основе передового опыта и поддержку безработных в создании возможностей для малого бизнеса.

Проект охватит 22 тысячи безработных и предоставит им возможности для создания малого бизнеса. Для привлеченных к проекту граждан на начальном этапе организуются бизнес-тренинги, а лицам, защитившим бизнес-планы в процессе оценивания, предоставляется оборудование в сфере производства и обслуживания.

3 550 человек уже защитили свои бизнес-планы, начался процесс обеспечения этих лиц активами.

Значительную часть участников проекта составляют участники войны, члены семей шехидов, а также члены малообеспеченных семей.

На встрече были заслушаны мнения менеджера Всемирного банка по стране Сары Майкл, главного специалиста по вопросам социальной защиты Мирей Овадии, главного экономиста Сирмы Демир Шекер и других, обсуждена работа по реализации "Проекта поддержки занятости" и предстоящие задачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоHəssas qruplar üçün kiçik bizneslər yaradılır

Самое важное

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi