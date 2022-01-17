В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут с созданием малого бизнеса

Согласно "Проекту поддержки занятости в Азербайджане", реализуемому совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лицам, относящимся к уязвимым группам населения, оказывается помощь в создании малого бизнеса.

Согласно "Проекту поддержки занятости в Азербайджане", реализуемому совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лицам, относящимся к уязвимым группам населения, оказывается помощь в создании малого бизнеса.

Как сообщает Report, об этом было сообщено на встрече с делегацией Всемирного банка.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что проект направлен на расширение программы самозанятости на основе передового опыта и поддержку безработных в создании возможностей для малого бизнеса.

Проект охватит 22 тысячи безработных и предоставит им возможности для создания малого бизнеса. Для привлеченных к проекту граждан на начальном этапе организуются бизнес-тренинги, а лицам, защитившим бизнес-планы в процессе оценивания, предоставляется оборудование в сфере производства и обслуживания.

3 550 человек уже защитили свои бизнес-планы, начался процесс обеспечения этих лиц активами.

Значительную часть участников проекта составляют участники войны, члены семей шехидов, а также члены малообеспеченных семей.

На встрече были заслушаны мнения менеджера Всемирного банка по стране Сары Майкл, главного специалиста по вопросам социальной защиты Мирей Овадии, главного экономиста Сирмы Демир Шекер и других, обсуждена работа по реализации "Проекта поддержки занятости" и предстоящие задачи.