​В Азербайджане назовут рабочие места, на которых запрещено работать беременным

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен охватывающий 2014-2015 гг. проект "Госпрограммы в области развития демографии и народонаселения Азербайджана". Проект в ближайшее время будет представлен в правительство".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) заявил министр труда и соцзащиты населения Салим Муслимов.

По его словам, данная программа будет стимулировать развитие демографии и народонаселения в стране до 2025 года.

Как отметил министр, подготавливается также проект "Госпрограммы по усилению социальной защиты пожилых граждан": "При подготовке проекта за основу берутся прогрессивные международные подходы, связанные с ведением пожилыми благопристойной жизни.

В октябре этого года в правительство был также представлен проект "Национальная стратегия по безопасности и оздоровлению труда в Азербайджане".

В проекте предусмотрены такие важные новшества, как создание Национального информационного центра по охране труда, Государственного фонда охраны труда, предоставление учебным заведениям госзаказов для подготовки специалистов по охране труда и т.д.

После принятия стратегии для ее реализации будет подготовлена госпрограмма. В правительство в более усовершенствованном варианте был также представлен проект устава "Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, который будет создан для системного построения взаимной деятельности социальных партнеров".

Министр также заявил о проведении соответствующих работ для усовершенствования "Правил учета и исследования происшедших на производстве несчастных случаев".

"С другой стороны, в соответствии с принципами равных возможностей женщин и мужчин "измененной Европейской социальной хартии", ожидается внесение в трудовое законодательство изменений для определения рабочих мест, на которых запрещается работать только беременным женщинам и матерям, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, а также изменений, связанных с ликвидацией списка рабочих мест, где работать женщинам запрещается. В рамках исполненных по заказу министерства проектов, социальными услугами по различным регионам охвачено более 1500 детей".