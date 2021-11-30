В Азербайджане готовятся национальные стандарты по охране труда

В Азербайджане готовятся национальные стандарты по охране труда на основе международного стандарта ISO 45001.

В Азербайджане готовятся национальные стандарты по охране труда на основе международного стандарта ISO 45001.

Как сообщает Report, об этом заявлено на коллегиальном заседании, состоявшемся в министерстве труда и социальной защиты населения.

В ходе заседания обсуждена работа, проводимая в сфере осуществления государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

Также было поручено ускорить работу по подготовке национальных стандартов на основе международного стандарта по охране труда ISO 45001, созданию Центра охраны труда при Государственной службе инспекции труда при Министерстве.