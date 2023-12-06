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В Азербайджане работают девять центров для оказания помощи жертвам домашнего насилия

В Азербайджане работают девять центров для оказания помощи жертвам домашнего насилия Одним из направлений Национального плана действий является создание центров помощи и приютов для жертв домашнего насилия.
Социальная защита
6 декабря 2023 г. 11:02
В Азербайджане работают девять центров для оказания помощи жертвам домашнего насилия

Одним из направлений Национального плана действий является создание центров помощи и приютов для жертв домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сказала в ходе выступления в Баку на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Она отметила, что в настоящее время в Азербайджане действуют девять центров помощи пострадавшим (восемь из них неправительственные центры), пять из них также предоставляют услуги приюта.

По словам Б. Мурадовой, при Агентстве социальных услуг также создана комиссия по аккредитации негосударственных центров помощи, а также отдел помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия.

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Версия на азербайджанском языке Məişət zorakılığından zərərçəkənlər üçün 9 yardım mərkəzi fəaliyyət göstərir

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