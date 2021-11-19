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В Азербайджане арестованы мошенники, обещавшие помочь с назначением инвалидности

В Азербайджане арестованы мошенники, обещавшие помочь с назначением инвалидности В этом году нам поступила информация о двух мошенниках, которые обманывали граждан, обещая им оформить инвалидность. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы они провели разбирательство по этому вопросу.
Социальная защита
19 ноября 2021 г. 12:54
В Азербайджане арестованы мошенники, обещавшие помочь с назначением инвалидности
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В этом году нам поступила информация о двух мошенниках, которые обманывали граждан, обещая им оформить инвалидность. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы они провели разбирательство по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов.

По словам председателя, эти лица были арестованы: "Все это говорит о том, что таких мошенников немало. Против них постоянно ведется серьезная борьба. Я хочу обратиться к гражданам, чтобы они сами занимались этим вопросом".

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Версия на английском языке Two persons trying to issue fake disability certificate arrested in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "saxta əlillik" düzəltmək istəyən iki nəfər həbs olunub

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