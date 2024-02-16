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В AYNA прокомментировали информацию о тестировании водителей такси на наркотики

В AYNA прокомментировали информацию о тестировании водителей такси на наркотики Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о массовом тестировании водителей такси на наркотики.
Социальная защита
16 февраля 2024 г. 14:32
В AYNA прокомментировали информацию о тестировании водителей такси на наркотики

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о массовом тестировании водителей такси на наркотики.

В ответ на запрос Report в агентстве сообщили, что согласно законодательству, водители для получения разрешения на деятельность такси в обязательном порядке должны пройти медицинское освидетельствование, в том числе на состояние наркотического и токсического опьянения.

Кроме того, в соответствии с постановлением Кабинета министров №71, юридические лица и частные предприниматели, являющиеся оператором услуг такси, в обязательном порядке обеспечивают прохождение водителями предрейсового медицинского обследования.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Taksi fəaliyyətinə icazə üçün reysqabağı tibbi müayinə müqaviləsi tələb olunur

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