Сократилось число граждан, записавшихся на прием в министерство труда и социальной защиты населения

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ За первую четверть текущего года число граждан, записавшихся на прием в министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН), составило 2 256 человек, что на 1 288 человек (36,6%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Кроме того, число записанных на прием граждан в январе текущего года сократилось на 6,5%, в феврале - на 48,7%, в марте - на 45,7% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. Среди записанных на прием граждан 53 человека были приняты министром, 70 - заместителями министра и руководителем аппарата, остальные - ответственными лицами министерства.

В то же время, согласно графику приема граждан в городах и районах республики за январь-март 2015 года руководителей центральных исполнительных органов, министром труда и социальной защиты населения в 13 городах Абшеронского, Масаллинского и Сабирабадского районов было принято 92 гражданина, предприняты соответствующие меры по урегулированию поднятых вопросов в соответствии с требованиями законодательства.