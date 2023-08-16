О нас

Сменилось руководство Центра инклюзивного развития и творчества DOST

Сменилось руководство Центра инклюзивного развития и творчества DOST Директор ООО "Центр инклюзивного развития и творчества DOST", принадлежащего агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Парвина Исмаилова освобождена от занимаем
Социальная защита
16 августа 2023 г. 19:27
Сменилось руководство Центра инклюзивного развития и творчества DOST

Директор ООО "Центр инклюзивного развития и творчества DOST", принадлежащего агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Парвина Исмаилова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено Нигяр Мамедовой.

Напомним, что ”Центр инклюзивного развития и творчества" был создан решением Наблюдательного совета Агентства "DOST" от 5 октября 2021 года. Его уставный капитал составляет 1 000 манатов. Целью создания центра является развитие навыков и творческого потенциала в соответствующем направлении одаренных лиц из числа малообеспеченных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов семьи шехидов, лиц с инвалидностью в связи с войной и их детей, детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişib

Другие новости из категории

В Азербайджане зарегистрировано более 30 тыс. случаев смерти
В Азербайджане зарегистрировано более 30 тыс. случаев смерти
14 августа 2023 г. 16:03
В Азербайджане в текущем  году родились 1 580 близнецов, 75 тройняшек и 4 четверняшки
В Азербайджане в текущем  году родились 1 580 близнецов, 75 тройняшек и 4 четверняшки
14 августа 2023 г. 15:57
МВД: В связи с потоком граждан в зонах отдыха дежурят полицейские наряды
МВД: В связи с потоком граждан в зонах отдыха дежурят полицейские наряды
13 августа 2023 г. 17:59
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Организована поездка украинских детей в Басгал
ФотоОрганизована поездка украинских детей в Басгал
7 августа 2023 г. 14:30
В МВД Азербайджана призвали родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах
ФотоВ МВД Азербайджана призвали родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах
6 августа 2023 г. 16:35
Семьям шехидов и инвалидам войны переданы еще 100 квартир и домов в Баку и регионах
ФотоСемьям шехидов и инвалидам войны переданы еще 100 квартир и домов в Баку и регионах
6 августа 2023 г. 15:26
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 8 августа
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 8 августа
4 августа 2023 г. 10:14
Представитель Киевской ОГА: Украинские дети познакомятся с культурой Азербайджана
Представитель Киевской ОГА: Украинские дети познакомятся с культурой Азербайджана
4 августа 2023 г. 07:21
В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане
В Минтруда раскрыли программу реабилитации украинских детей в Азербайджане
4 августа 2023 г. 06:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi