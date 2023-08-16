Сменилось руководство Центра инклюзивного развития и творчества DOST

Директор ООО "Центр инклюзивного развития и творчества DOST", принадлежащего агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Парвина Исмаилова освобождена от занимаем

Директор ООО "Центр инклюзивного развития и творчества DOST", принадлежащего агентству устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Парвина Исмаилова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено Нигяр Мамедовой.

Напомним, что ”Центр инклюзивного развития и творчества" был создан решением Наблюдательного совета Агентства "DOST" от 5 октября 2021 года. Его уставный капитал составляет 1 000 манатов. Целью создания центра является развитие навыков и творческого потенциала в соответствующем направлении одаренных лиц из числа малообеспеченных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов семьи шехидов, лиц с инвалидностью в связи с войной и их детей, детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.