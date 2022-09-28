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Семьям шехидов и инвалидов войны предоставлены 50 новых квартир

Семьям шехидов и инвалидов войны предоставлены 50 новых квартир В Сураханском районе Баку семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны было подарено еще 50 квартир.
Социальная защита
28 сентября 2022 г. 15:13
Семьям шехидов и инвалидов войны предоставлены 50 новых квартир

В Сураханском районе Баку семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны было подарено еще 50 квартир.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Выступая на мероприятии, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев отметил, что в этом году семьям шехидов и инвалидов войны уже было подарено 850 квартир.

Документы на квартиры вручили заместитель министра Хидаят Абдуллаев и народный артист Мансум Ибрагимов.

В период после войны жилищная программа была расширена в 5 раз, 3 850 квартир были предоставлены семьям шехидов и инвалидов войны и лицам из других уязвимых групп населения. В целом, за прошедший период 12 850 льготников получили квартиры или частные дома.

До конца года планируется предоставить 1 500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидов войны. 500 из них - это частные дома, построенные в регионах.

Созданы все условия для комфортного проживания семей в новых квартирах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 50 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə yeni mənzillər təqdim olunub

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