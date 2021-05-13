Семьям шехидов и инвалидам войны предоставили еще 50 квартир

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и Чернобыля еще 50 квартир в поселке Рамана.

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и Чернобыля еще 50 квартир в поселке Рамана.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов и председатель Общественного объединения помощи решению социально-экономических проблем жертв минирования Мамедгасан Гасанов.

Поздравив участников мероприятия со священным праздником Рамазан, З.Ибрагимов рассказал о заботе президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны.

Было отмечено, что распоряжением главы государства от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов. В соответствии с планом, в этом году были предоставлены 420 квартир, включая 50 квартир, предоставленных сегодня. До нынешнего времени лицам этой категории было предоставлено 9 620 квартир и частных домов.