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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставили еще 50 квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставили еще 50 квартир Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и Чернобыля еще 50 квартир в поселке Рамана.
Социальная защита
13 мая 2021 г. 17:41
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставили еще 50 квартир

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и Чернобыля еще 50 квартир в поселке Рамана.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов и председатель Общественного объединения помощи решению социально-экономических проблем жертв минирования Мамедгасан Гасанов.

Поздравив участников мероприятия со священным праздником Рамазан, З.Ибрагимов рассказал о заботе президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны.

Было отмечено, что распоряжением главы государства от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов. В соответствии с планом, в этом году были предоставлены 420 квартир, включая 50 квартир, предоставленных сегодня. До нынешнего времени лицам этой категории было предоставлено 9 620 квартир и частных домов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil təqdim olundu

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