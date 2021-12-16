Семьи шехидов и инвалиды войны получат жилье

Семьи шехидов и инвалидов войны, взятые на учет в 2020 и 2021 годах, будут обеспечены жильем.

Семьи шехидов и инвалидов войны, взятые на учет в 2020 и 2021 годах, будут обеспечены жильем.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехидов, и лиц, у которых была установлена инвалидность в связи с войной.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено принять меры по обеспечению жильем или индивидуальным домом лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилой площади.

Согласно указу, по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев приватизация квартир в построенных многоквартирных домах в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в строящихся многоквартирных домах в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики (с учетом части 4 настоящего Указа), будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения путем продажи этих квартир.

За счет средств, полученных от продажи квартир, Министерство примет меры по обеспечению жильем или индивидуальным домом лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилой площади.