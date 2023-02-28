Сегодня начинается переселение в село Агалы очередной группы зангиланцев

Сегодня начнется переселение в село Агалы Зангиланского района еще нескольких семей.

Сегодня начинается процесс переселения в село Агалы Зангиланского района еще нескольких семей.

Как передает Report , в родное село, заново отстроенное согласно концепции "умное село", в рамках "Великого возвращения" отправятся 50 семей (94 человека).

Первые 10 семей (50 человек) вернутся в село Агалы сегодня, оставшиеся 10 семей (44 человек) - третьего марта.

Всего в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы было переселено 86 семей из 420 человек. Большинство возвращенных на свои земли бывших вынужденных переселенцев проживали в неблагоприятных условиях. Жители села будут трудоустроены в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и т.д.

Для возвращающегося населения созданы все условия с точки зрения инфраструктуры, включая школы, детские садики, банки, почтовые отделения, предприятия общественного питания и др.

Отметим, что процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.

Фото: Фирудин Салимов