Сегодня начинается переселение в село Агалы очередной группы зангиланцев

Сегодня начинается процесс переселения в село Агалы Зангиланского района еще нескольких семей.
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Первые 10 семей (50 человек) вернутся в село Агалы сегодня, оставшиеся 10 семей (44 человек) - третьего марта.
Всего в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы было переселено 86 семей из 420 человек. Большинство возвращенных на свои земли бывших вынужденных переселенцев проживали в неблагоприятных условиях. Жители села будут трудоустроены в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и т.д.
Для возвращающегося населения созданы все условия с точки зрения инфраструктуры, включая школы, детские садики, банки, почтовые отделения, предприятия общественного питания и др.
Отметим, что процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.
Фото: Фирудин Салимов