Самир Сулейманов об организации For Azerbaijan: Реабилитация жертв войны – одно из наших приоритетных направлений

На протяжении более трех лет благотворительная организация For Azerbaijan объединяет азербайджанцев по всему миру для оказания поддержки уязвимым группам населения.

На протяжении более трех лет благотворительная организация For Azerbaijan объединяет азербайджанцев по всему миру для оказания поддержки уязвимым группам населения.

Организация взяла на себя миссию помощи жертвам войны и в целом людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Неустанно работая в направлении создания общества, где каждый человек может чувствовать себя защищенным, организация стремится привнести свет в темные уголки нашей жизни и подарить надежду тем, кто ее утратил.

О том, как For Azerbaijan решает социальные проблемы в стране нам рассказал председатель правления организации Самир Сулейманов.

- Расскажите историю создания вашей благотворительной организации. Какие основные цели были перед ней поставлены?

- Ближе к окончанию Отечественной войны у азербайджанцев, проживающих за границей, обострилось чувство гражданского долга. Не имея возможности принимать непосредственного участия в этом процессе, наши соотечественники, преимущественно из Америки, начали собирать деньги и посылать в Азербайджан. Но все это происходило в хаотичном порядке. Поэтому возникла идея поставить эти процессы на рельсы, сделать их более организованными. На этой ноте приподнятого патриотического духа было принято решение создать организацию, которая объединит в себе азербайджанцев всего мира, желающих оказывать поддержку своей родине.

Эта идея изначально принадлежала ребятам из Вашингтона и Бостона, а я решил им помочь. Тогда у нас не было четкого представления, какую деятельность будет осуществлять организация, но сейчас, оборачиваясь назад по прошествии более трех лет, я могу сказать, что мы даже перевыполнили первоначальный план. Мы привлекли многих людей со всего мира к нашей организации, и все эти годы успешно претворяем наши благотворительные проекты в жизнь.

- Организация For Azerbaijan была официально зарегистрирована в США и Азербайджане. Почему было важно зарегистрироваться в США и какие дивиденды это дает?

- Мы решили зарегистрировать организацию в США, потому что идея ее создания родилась там. Это дает определенные финансовые дивиденды – по американским законам, если ты делаешь пожертвования в какую-то неправительственную или благотворительную организацию, они не облагаются налогом. Но это касается только американских организаций. Также это удобно с точки зрения управления, так как основатели организации проживают в Америке. После этого она прошла второй круг регистрации – в Азербайджане. Я не знаю других благотворительных организаций в нашей стране, которые были бы зарегистрированы также за рубежом – вполне возможно, что мы единственные.

- На какие средства существует организация? Помимо наших соотечественников, проживающих в других странах, поступают ли пожертвования также от иностранцев?

- Организация For Azerbaijan управляется Советов директоров и членами и находится на самофинансировании. В нашем Фонде насчитывается около 50-ти членов, которые берут на себя большую часть финансовых вопросов. Бывает, мы получаем гранты. Также на отдельные проекты мы объявляем краудфандинговую кампанию, к которой может присоединиться любой желающий. В таких кампаниях, как правило, принимает участие много людей, в том числе и иностранцев. Кто-то из них работал в Азербайджане, кто-то имеет друзей из Азербайджана, кто-то, будучи выходцем из смешанной семьи, чувствует себя отчасти азербайджанцем… Есть люди, которые жертвуют всего 10$. Такие пожертвования нам наиболее дороги, так как они показывают вовлеченность людей. Если человек пожертвовал 10, значит у него не так много денег, но он посчитал важным оказать нам помощь.

Каждого из нас – людей, которые стояли у истоков создания этой организации – переполняет чувство благодарности за то, что мы смогли это сделать. Нам судьба позволила участвовать в столь важном для нашей страны событии.

- В отчете организации For Azerbaijan отмечается, что вы определили и выполнили те проекты, которые позволили вам эффективно использовать ваши ресурсы. Как происходил выбор проектов, как были расставлены приоритеты и изменились ли они сейчас?

- Однозначно изменились. Мы начинали с очень простого – оказания социальной помощи. К примеру, организовывали праздничные мероприятия для детей, оказывали материальную помощь ветеранам войны, относили продовольственные корзины нуждающимся, чинили отопления в их домах, делали ремонт и т.д. Эти проекты были пилотными для того, чтобы мы наладили механизм работы. В какой-то момент мы приняли решение отойти от легких проектов и сфокусироваться на более сложных, концептуальных. Например, на тех, которые решат какую-то задачу в обществе. Есть круг вопросов, до которых не доходят руки правительства или же они не находятся в компетенции госструктур. Решение некоторых задач могут взять на себя и гражданские структуры. Так мы начали заниматься сложными проектами.

- Организация For Azerbaijan проводит большую работу по оказанию помощи семьям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов. Собственно, это одно из важнейших направлений также в деятельности правительства и госструктур. Какую модель избрали вы, насколько она себя оправдала, и какая работа проводится сейчас?

- Наша организация фокусируется в целом на уязвимых группах населения. Эта уязвимость может возникать по различным причинам. Война оказала прямое воздействие на многих людей – одни потеряли ближнего, другие воевали сами, пройдя через ужасы войны… Естественно, правительство направило на них все свое внимание. Но мы обнаружили в этом подходе определенные пробелы. И поставили перед собою цель не просто оказывать одноразовую помощь, а предлагать системное решение существующим проблемам.

Нашим первым большим проектом была организация летнего лагеря для детей шехидов. Мы хотели не просто обеспечить им интересный досуг на протяжении месяца, а помочь немного выйти из того эмоционального состояния, в котором они находились. Наша программа включала в себя работу с детскими психологами, социальными работниками и т.д. Мы до сих пор держим связь с матерями этих детей и по их отзывам можем сказать, что лагерь оказал существенное влияние на их жизнь. Мы продолжаем им помогать интегрироваться в общество, поддерживаем их усилия в учебе и развитии и делаем все возможное, чтобы у них был друг в лице нашей организации. Кроме того, мы заметили, что в других лагерях, которые позже были организованы госучреждениями, многое было позаимствовано из нашего опыта. Для меня это успех. У нас не было идеи монополизировать "летние лагеря", мы хотели оставить после себя след, и нам это удалось.

- Также вы реализуете проект "Повышение потенциала психологической реабилитации в Азербайджане", направленный на оказание психологической помощи семьям шехидов и участникам войны. Расскажите, какая работа осуществляется в рамках данного проекта?

- На сегодняшний день это наш основной проект. Начнем с того, что подобная проблема существует во всем мире – если изучить статистику суицидов среди ветеранов войны, то можно увидеть, что во многих странах она очень высока. Изначально идея оказания психологической поддержки ветеранам и интеграции их в общество возникла и нашла свою реализацию в Америке. Было ясно, что по завершению Отечественной войны наша страна тоже столкнется с такой проблемой. Ветераны, которые получили увечья на поле боя или видели смерть своих друзей, люди, потерявшие членов своих семей – все они пережили глубокую психологическую травму.

Мы начали искать механизмы по предоставлению психологической помощи людям, пострадавшим от военных событий. Поработав с несколькими клиниками и отслеживая прогресс, мы поняли, что наша система здравоохранения не приспособлена к работе с такими людьми. Все сводилось к медикаментозному лечению. Тогда мы решили основательно взяться за этот вопрос и запустили проект "Повышение потенциала психологической реабилитации в Азербайджане". Нам очень помог PASHA Insurance, выделивший грант на реализацию проекта и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, которое выступило нашим партнером.

Программа проекта очень обширная. Существуют особые методики оказания помощи людям с посттравматическим синдромом, которые были разработаны в Америке Департаментом по работе с ветеранами при Пентагоне – нарративная экспозиционная терапия, когнитивно-поведенческая терапия и т.д. Мы нашли в Америке профессоров, которые могли бы поделиться своими знаниями по данной теме, согласовали с ними программу обучения и выбрали 40-х психологов из Азербайджана для прохождения курса. Это был очень долгий курс, состоящий как из онлайн, так и оффлайн-занятий. После его завершения и сертификации наши психологи начали оказывать помощь людям с посттравматическим синдромом. Также мы создали научно-исследовательскую группу, которая отслеживает весь процесс и выдает оценку проделанной работы, чтобы подтвердить ее эффективность.

Одной из сложностей является то, что люди не так легко делятся своими психологическими проблемами. Они боятся того, что в обществе, грубо говоря, могут навесить на них ярлык сумасшедшего. Так, многие из них закрываются в себе, не обращаясь за помощью, и это может привести к ужасающим последствиям. Поэтому одной из наших целей также является разрушение этого стереотипа и создание доверительных отношений с такими людьми, чтобы они захотели нам раскрыться. Тем более, сейчас мы имеем на руках доказательную базу того, что применяемые нами методы работают.

Параллельно мы переводим на азербайджанский язык два учебника по работе с пациентами с посттравматическим синдромом и планируем их издать. Надеемся, что наши учебники будут включены в программу университетов, и студенты психологического факультета получат возможность обучаться этим методикам. Нам важно передать результаты нашей работы будущему поколению, чтобы они приносили пользу нашей стране в долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что через пару лет в Азербайджане будет очень сильная школа экспертов по работе с посттравматическим синдромом. Мы стоим у истоков создания этой специализации в Азербайджане и надеемся, что она станет частью медицинских услуг, оказываемых нашей системой здравоохранения. Кстати говоря, к нам уже обращались из Украины для того, чтобы перенять наш опыт.

- Недавно организация For Azerbaijan запустила проект поддержки девочек в получении образования. Насколько глубокими вы видите проблемы с женским образованием в стране?

- Конечно, Азербайджан не входит в число стран, где девочки сталкиваются с серьезными проблемами в получении образования. Хотя у нас есть определенные гендерные проблемы. Мы проводили опрос в социальных сетях, и некоторые девочки отвечали, что их семьи, ограниченные в средствах, отдают приоритет в получении образования сыновьям. Мы решили внести свою лепту в создание одинаковых условий для представителей обоих полов и запустили Scholarship Program (SGSP), которая будет оказывать финансовую помощь девочкам, обучающимся в университете. Мы осуществляем эту программу с неправительственной организацией имени Шахлы Гараевой, у которой налажен процесс отбора заявок и отслеживания успеваемости этих девочек, чтобы мы видели наглядную пользу от своей помощи.

- Самир муаллим, на вас, как на председателя правления организации For Azerbaijan, ложится большая ответственность. У вас за плечами более 20 лет работы во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Как этот опыт помогает вам сейчас вести деятельность организации?

- Да, я работал долгое время во Всемирном банке на позиции заместителя главного исполнительного директора. Затем я работал в МВФ советником главы фонда по цифровым системам и финансированию переходной экономики. Последние несколько лет я занимаюсь инвестиционной деятельностью. В данный момент возглавляю СОР28 как советник правительства ОАЭ и способствую обмену опытом с азербайджанской стороной в преддверии проведения СОР29 в Баку.

Мы хотим, чтобы у нашей организации For Azerbaijan была сильная система управления. Благотворительная организация – это своего рода корпорация, которая должна управляться соответствующим образом. Среди наших членов-учредителей есть очень интересные люди – работники Google, американских финансовых структур, телевидения, деятели культуры и искусства… И каждый из них вносит большой вклад в работу организации.

Конечно, мой предыдущий опыт работы помогает мне в налаживании процессов, построении правильного корпоративного управления и проектного подхода. Очень важно уметь идею превращать в проект, а потом оценить его результаты. Несмотря на то, что я долгие годы работал вне Азербайджана, я находился в тесном контакте со страной и людьми, как и остальные члены нашей организации. Иначе мы бы не смогли претворить в жизнь такой масштабный проект.

- Какие цели и задачи стоят перед вашей организацией на будущее? Планируете ли вы расширять свою деятельность?